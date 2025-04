Ferrari, Leclerc promette battaglia: "Mi piace la pista di Jeddah, ci vuole coraggio"

In vista del Gran Premio d'Arabia Saudita in programma nel weekend, Charles Leclerc tiene alta la tensione e promette battaglia. "Mi piace tanto questa pista, è anche vero che ci vuole coraggio, quello paga anche in qualifica prendendo un po' di rischi - ha spiegato il pilota della Ferrari -. Non vedo l'ora, sono abbastanza motivato, abbiamo trovato la direzione in cui spingere e mi piace. Per ora sembra buona, vediamo dove ci porterà".