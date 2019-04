Ferrari, così è sconfortante

14/04/2019 di LUCA BUDEL

Sconfortante. È il primo aggettivo che viene in mente per descrivere lo scenario. Trattasi dell’inizio di stagione della Ferrari che dopo appena tre gare vede la Mercedes già lontanissima, praticamente imprendibile. I numeri raccontano di un vantaggio enorme di Hamilton in classifica: 31 punti su Vettel, 32 su Leclerc. Cifre che sottolineano un dominio fin qui assoluto, ribadito dalla situazione di Bottas e dai 57 punti di svantaggio della Ferrari nel mondiale costruttori. Una partenza pessima destinata a creare un affanno accessorio e per certi versi imprevisto.



Una situazione critica che può solo alzare il livello di tensione e togliere tranquillità. In questo contesto poco felice si inserisce la gestione della coppia di piloti. In Cina è stato sacrificato Leclerc con una strategia diversa per non creare problemi a Vettel, dopo che il tedesco si era fatto fregare al via dal vicino di box. Un fastidio eliminato prima con l’ordine a Leclerc di far ripassare Seb, poi con la strategia di gara.