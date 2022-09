Ferrari, che errore al pit stop: Sainz entra, ma manca la posteriore sinistra

© FORMULA 1

Altro erroraccio in casa Ferrari. Questa volta nessuna scelta strategica sbagliata, ma i meccanici della Rossa si sono dimenticati di preparare una ruota al momento del pit stop di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo è stato richiamato ai box dal muretto per montare le gialle al 15esimo giro, ma una volta arrivato i meccanici si sono accorti della mancanza del pneumatico posteriore sinistro. Il numero 55, che era in lotta con Hamilton per la terza posizione, ha così perso più di dieci secondi inutilmente tra l'imbarazzo generale.