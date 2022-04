Ferrari, Binotto a Leclerc: "Ora non conviene prenderci rischi"

FERRARI

Mattia Binotto si gode una Ferrari finalmente competitiva: "È sempre importante pensare ai punti, la nostra macchina è buona è la priorità è quella di finire la gara: ora mal che vada si arriva in quarta posizione... Non conviene prenderci rischi al momento". Messaggio a Leclerc per la Sprint Race: "Sta emergendo il suo talento naturale. Duello con Verstappen? È abituato, ha già vinto dei campionati e sa come si fa". Sainz, nonostante qualche errore, c'è e gode di grande fiducia come testimonia il rinnovo del contratto di due anni: "L'anno scorso si è adattato bene alla macchina, ma ci aveva messo qualche gara per essere competitivo. Sta studiando per crescere e arriverà molto velocemente davanti. Già in Australia poteva lottare per la pole". Getty Images

Questa Ferrari può aprire un ciclo? "La storia ci dice che nella Formula 1 ci sono sempre stati dei cicli, ma negli ultimi anni è più difficile per via dei regolamenti come il budget cap. Ora anche il direttore finanziario di un team è una figura importantissima. Comunque continuerà a vincere la miglior squadra, quella con la macchina migliore, con la coppia di piloti migliore e con i meccanici migliori. Dal 2017 siamo cresciuti molti per arrivare fino a qui, abbiamo avuto tanta pazienza".

C'è una Mercedes in grande crisi: "Torneranno in alto, ma sarà molto difficile vederli davanti in questa stagione. Hanno molti problemi, non solo uno. Comunque a Barcellona si capiranno i veri valori in campo, tutte le squadre porteranno degli aggiornamenti. Certo, noi siamo davanti e non penso si stravolgeranno le gerarchie. Lì avremo un giudizio definitivo". Problema saltellamento da risolvere: "Stiamo lavorando in quel campo perché toglie fiducia ai piloti in frenata ed è fastidioso: è un limite per la prestazione". F1-75 veloce anche sul bagnato: "Speravo andasse così bene... A Barcellona avevamo raccolto dati incoraggianti. Non ho mai visto una macchina veloce sull'asciutto andare piano sul bagnato e viceversa. In qualifica non abbiamo neanche visto il potenziale della macchina".

Ordini di scuderia? "Non sarà doloroso darli in futuro, Charles e Carlos hanno abbracciato la nostra idea di squadra. Deve vincere la Ferrari, tutti insieme". Leclerc solido: "In passato è stato irruento per colmare uno svantaggio dato dalla macchina, ora ha una vettura veloce e cambia tutto. Ha già vinto in F3 e in F2, è abituato a lottare per le posizioni di vertice".