F1, via libera al GP del Portogallo il 2 maggio

La Formula 1 ha dato il via libera al Portogallo per prendere il posto rimasto vacante nel calendario 2021, quello relativo al weekend dell'1-2 maggio. La comunicazione ufficiale ai team arrivera' nelle prossime ore. La difficile situazione legata al coronavirus nel paese lusitano aveva posto dubbi in merito al fatto che la gara sul circuito di Portimao potesse assicurarsi uno slot nel prossimo campionato