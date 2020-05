F1, ufficiale: Vettel lascerà la Ferrari a fine stagione

Sembrava tutto facile per il rinnovo del contratto in scadenza a fine 2020 e invece questa, se mai partirà, sarà l'ultima stagione di Sebastian Vettel alla Ferrari. La scuderia di Maranello, infatti, ha annunciato che le loro strade si separeranno a fine campionato.. "La Scuderia Ferrari Mission Winnow e Sebastian Vettel comunicano la decisione di non prolungare il rapporto di collaborazione tecnico-sportiva oltre la sua naturale scadenza, prevista al termine della stagione sportiva 2020", si legge nel comunicato.