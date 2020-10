F1, Vettel: "Ferrari difficile da guidare, a volte faccio fatica"

GP PORTOGALLO

Tanta autocritica per Sebastian Vettel alla vigilia del Gp di Portogallo, dodicesima prova del Mondiale 2020 di Formula 1. Il tedesco della Ferrari, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato delle difficoltà nel gestire la vettura: "Non si tratta di una macchina facile da guidare, a volte faccio fatica". Leclerc, che a Portimao ha corso ai tempi della Formula 3, presenta il tracciato: "Sarà una sfida davvero difficile". Getty Images

Un anno travagliato, quello di Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, alla vigilia del weekend di Portimao, pista che debutta in Formula 1, analizza i problemi avuti nel corso della stagione, la sua ultima alla guida del Cavallino Rampante: "La macchina non è facile da guidare, e certamente io vivo la cosa in modo diverso, visto che per me è l'ultimo anno con questo team". Non mancano, tuttavia, gli elogi al compagno di squadra Leclerc, capace di ottenere due podi con la Rossa: "C'è da dire, però, che Charles riesce sempre a tirare fuori tutto il potenziale della vettura. Ma la mia intenzione è quella di chiudere questa stagione al meglio, cercando di ottenere ciò che so di poter ottenere. La Ferrari avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, grazie alla sua storia e a Michael Schumacher". Vettel ha poi analizzato il nuovo circuito: "Sono curioso di girare qui, mi sembra entusiasmante perché ci sono tanti cambi di pendenza. Ho cercato dei video, per poi lavorarci al simulatore, e credo che questo ci abbia dato una grande mano. Mi piacerebbe vedere altre piste come Macao, l'Australia o il vecchio Nurburgring, ma so che non succederà mai".

Portimao non rappresenta una novità, invece, per Charles Leclerc, che in Portogallo ha corso ai tempi della Formula 3: "Sono già stato impegnato qui", ha ricordato il monegasco, "ma fu un fine settimana talmente negativo che sinceramente ricordo poco del tracciato. Ho rivisto il circuito al simulatore e devo dire che è complicato, ci sono molte curve cieche e diversi sali-scendi. Sarà una sfida difficile: ho avuto tanti problemi già in Formula 3, figuriamoci in F1". Possibili ostacoli che, però, non sembrano spaventare Leclerc, ottavo in classifica piloti con 63 punti e a caccia di un podio che manca da Silverstone: "Sarà un weekend complicato ma non vedo l'ora di iniziare, e sono sicuro che mi farò trovare pronto sin dalle prime prove libere. La temperatura non sarà così rigida come al Nurburgring, ma sarà più elevata: sarà interessante vedere come si comporterà la Ferrari sui diversi tipi di curva".