F1 Abu Dhabi, Verstappen risponde a Russell: "Si inventa cose non vere, è un perdente"

Continua il durissimo botta e risposta tra Max Verstappen e George Russell in merito alla penalità inflitta all'olandese dopo le qualifiche del GP del Qatar. Dopo le accuse del britannico è arrivata puntuale la risposta dell'olandese, nel corso di un incontro con i media: "Non ho mai detto nulla del genere, si inventa un sacco di cose che non sono vere. Non sopporto che mi attacchi in maniera inaccettabile con i commissari e poi il giorno dopo mi dia una pacca sulla spalla. E allora penso: 'stammi lontano per un po’'. Io sono lo stesso qui, a casa e davanti ai commissari, non cambio".