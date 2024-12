F1 Abu Dhabi, Russell contro Verstappen: "Ha minacciato di sbattermi la testa contro il muro"

Russell è un fiume in piena anche nel ripercorrere l'episodio di Losail: "Ho spiegato agli steward soltanto come sono andate le cose. Era già arrabbiato prima, forse perché non ha più una macchina dominante come l'ha avuta per due anni e mezzo. Allora diventa battibile e si innervosisce. È un quattro volte campione del mondo e se paragono i suoi comportamenti a quelli di Lewis sono molto diversi, non si sognerebbe mai a qualcuno di dire che vuole mandarlo contro il muro".