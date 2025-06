F1, Verstappen punta al GP d'Austria: "Proverò a vincere qui ancora". Piastri più ambizioso: "Voglio i due titoli"

Da chi punta a vincere a Spielberg a chi vuole prendersi tutto. Oscar Piastri, leader del Mondiale, cerca una doppietta sempre più probabile per la McLaren, dominatrice sia nella classifica costruttori che in quella piloti: "Voglio avere un’opportunità equa per vincere entrambi i campionati - ricorda il leader del Mondiale - e questo vale per me come per Norris. Ora come ora ciò che vogliamo è questo. Non ho nessuna intenzione d’intraprendere altri discorsi al momento". Inevitabile, però, tornare su quanto accaduto in Canada: "Dopo la gara a Montreal sono andato dai commissari per il contatto con Norris, ma ne avevamo parlato prima io e Lando e si era scusato. Tutto passato, ora vogliamo solo ripartire e correre. Non cambierà niente, siamo sempre liberi di correre ma cercheremo di non entrare di nuovo in contatto. In Canada, in ogni caso, non eravamo così veloci".