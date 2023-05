F1, Verstappen: "Vincere dalla nona casella, che soddisfazione!"

QUI RED BULL

Perez ammette la sconfitta: "Ci ho provato e ho dato tutto, Max ha meritato la vittoria"

© Getty Images Max Verstappen si gode il trionfo nel GP di Miami, che rafforza la sua leadership in vetta al Mondiale di F1: "Ieri ho avuto un contrattempo, ma oggi ho mantenuto la calma: vincere partendo dal nono posto è sempre una grande soddisfazione - le parole dell'olandese -. È stata una bella gara, sono rimasto fuori dai guai al via, poi ho avuto una gestione pulita. Sono riuscito a rimontare fin dal primo giro e sono rimasto fuori a lungo con le gomme dure, questo ha fatto la differenza. Il duello con Perez? C'è stata una bella battaglia alla fine, ma è stata pulita e questa è la cosa più importante. È una bella vittoria".

PEREZ: "CI HO PROVATO, HO DATO TUTTO"

Ammette la sconfitta Sergio Perez: "Ci ho provato, ho dato tutto, il primo stint credo sia stato molto scarso, non avevamo abbastanza passo e quello che compromesso un po' la nostra gara. Non siamo riusciti a far la differenza sulle gomme, Max era particolarmente forte oggi. È una vittoria meritata per lui. Le gomme medie non hanno reso all'inizio come ci aspettavamo, mentre Max aveva un passo straordinario con le gomme hard. Dobbiamo analizzare cosa è andato storto oggi, perché semplicemente non avevamo il passo".

ALONSO: "ASTON INCREDIBILE, FERRARI SOTTO LE ASPETATTIVE"

Fernando Alonso si gode l'ennesimo podio con la sua Aston Martin e non risparmia una frecciatina alla Ferrari: "La nostra macchina è incredibile. Oggi è stata una gara abbastanza solitaria, non potevamo competere con le Red Bull. Ci aspettavamo qualche battaglia in più, ma la Ferrari è stata sotto le aspettative. Ci prendiamo questo podio, ora abbiamo la tripletta Imola-Monaco-Barcellona - ha aggiunto lo spagnolo -. All'inizio della stagione un podio era fantastico, ma dopo quattro podi vogliamo qualcosa di più, almeno un secondo posto. Magari a Monaco o Barcellona potremo avere più chance".