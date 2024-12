F1, Verstappen diventerà papà: la fidanzata Kelly Piquet è incinta

Prima il quarto Mondiale di fila alla guida della Red Bull e ora l'annuncio della paternità. È un 2024 indimenticabile per Max Verstappen che sui social ha annunciato che diventerà padre a breve. La compagna Kelly Piquet, infatti, è in dolce attesa. "Mini Verstappen-Piquet in arrivo, non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo" il messaggio a corredo della foto della coppia con la mano sul pancino di lei. Per la figlia di Nelson Piquet si tratta del secondo bimbo, dopo Penelope nata nel 2019 dalla precedente relazione con Daniil Kvyat.