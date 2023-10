F1, rissa in tribuna a Città del Messico: tifosi Ferrari pestati dopo contatto Leclerc-Perez

© da twitter

Clima teso sulle tribune del circuito Hemanos Rodriguez di Città del Messico in occasione del Gp di Formula Uno. In una gara che praticamente subito ha visto il pilota di casa Sergio Perez costretto al ritiro dopo un contatto con Charles Leclerc, i tifosi messicani sugli spalti hanno aggredito alcuni sostenitori della Ferrari, infuriati per il contatto tra il pilota Red Bull e la Rossa di del francese.