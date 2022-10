Qualifiche Suzuka, Leclerc: "Sarà una gara divertente". Sainz: "Possiamo lottare"

f1 giappone

A Suzuka sono ancora qualifiche da prima fila per Leclerc, con la sua Ferrari alle spalle di Verstappen e davanti a quella di Sainz

Suzuka, le immagini più belle del sabato di qualifiche di F1







































Le qualifiche del GP di Suzuka in Giappone sanno di amaro per Charles Leclerc, che conquista la prima fila a soli 10 millesimi da Max Verstappen. Con l'olandese in pole, ma sotto investigazione per un "incidente" in pista con Norris, il monegasco guarda con fiducia alla gara di domani nella quale dovrà dare il massimo per non consegnare il titolo al pilota Red Bull: "È stato un giro molto complicato, se vai veloce puoi perdere le gomme nell'ultimo settore. Ci siamo andati vicinissimi, ora proveremo a fare una bella gara".

"Sono contento del mio ultimo giro, guardando alla chicane magari devo spingere un po' di più. Forse ho surriscaldato troppo le gomme, quando si parla di una manciata di millesimi forse è stata questa la differenza. Domani vedremo il meteo, forse piove e sarà una gara bella. Proveremo a fare le scelte giuste, il feeling è buono e se è bagnato possiamo dire la nostra perché abbiamo un buon passo. Abbiamo fatto poco in vista della gara, ma abbiamo un buon feeling. Vedremo le condizioni, ma pensiamo possa essere una gara divertente. Domani cercheremo di regalare un bello spettacolo a questo pubblico" ha promesso Leclerc, che resta però in attesa dell'eventuale penalizzazione a Verstappen che lo potrebbe portare in pole.

SAINZ: "POSSIAMO LOTTARE"

Terzo posto in griglia e seconda fila per Carlos Sainz, beffato di soli 57 millesimi: "È stato un giro pulito e buono, ho usato tanto le gomme posteriori e ho pattinato. Peccato essere a mezzo decimo dalla pole, non è la prima volta che è così dalla mia parte, spero presto di avere invece questo vantaggio sugli altri. Per domani il meteo avrà un ruolo fondamentale, può capitare di tutto e vedremo cosa fare. Partendo dalla terza posizione possiamo lottare con Max".

BINOTTO: "ANALIZZEREMO LA PARTENZA"

Soddisfatto anche Mattia Binotto, team principal Ferrari, che ha commentato così la sessione di qualifiche di Suzuka per il Cavallino Rampante: "Abbiamo fatto una prova di forza, non era scontato perché la pista è migliorata tanto. Per domani abbiamo una soft che potrebbe essere un grosso vantaggio per la gara. Dopo Monza e Singapore, che sono andate discretamente bene, qui ci aspettiamo dei riscontri e domani vedremo perché il degrado e il surriscaldamento gomme potranno giocare un ruolo fondamentale per la gara. Dieci millesimi sono un niente, è sempre bello fare la pole ma peccato. Guardando quello che è successo a Verstappen può essere deciso di tutto, noi incrociamo le dita. Charles e Carlos sono comunque vicini. Partenza? La studiamo sempre, la guardiamo e ripassiamo per capire le traiettorie migliori". "Guarderemo al primo giro perché potrebbero esserci opportunità di sorpasso- ha aggiunto Binotto, rimasto in Italia per lavorare al progetto Ferrari 2023-. Il primo giro domani potrà essere importante e va sfruttato. Sul caso del budget cap il ritardo ci dice che probabilmente c'è ancora qualcosa da capire e da studiare, ma secondo me sarà neve sciolta al sole. Dobbiamo comunque capire cosa è stato concesso alla Red Bull e cosa non a noi. Il regolamento è chiaro, ma sono pessimista".