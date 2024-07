F1, le pagelle del GP del Belgio di Spa: Russell da lode a beffa, Hamilton ritrovato. Leclerc...

LE PAGELLE DI SPA

I voti ai protagonisti della quattordicesima tappa del mondiale di F1: Russell eccezionale e beffato, Rossa col punto interrogativo

Mercedes 3 - Poteva essere l'ennesima gara da incorniciare per la scuderia di Brackley, con la doppietta firmata Russell-Hamilton. Ma dalle stelle si è passati alle stalle, con una gara da 10 trasformata in insufficiente per un grave errore sulla macchina numero 63 trovata sotto peso dai commissari di gara. Insomma, impresa vanificata e grande, anzi grandissima delusione.

Russell 10 e lode con beffa - La squalifica per vettura sotto peso non cancella la prodezza. Russell, infatti, è l'eroe del giorno, perché osa e si prende qualche rischio con la gara a una sosta, ma riesce a tenere ben saldo il volante della sua W15 gestendo le gomme nel migliore dei modi. Certo, con la vettura 1,5 kg più leggera delle altre ha ottenuto di certo un vantaggio che gli ha concesso di mantenere la posizione da leader, ma riuscire a mantenere in condizione le gomme oltre i limiti considerati da Pirelli è da vero gladiatore.

Hamilton 9,5 - Parte alla grande, diventa martellante e con un ritmo impressionante, poi si "arrende" alla scuderia. All'arrivo è amareggiato per la doppia sosta, strategia diversificata rispetto al compagno di box, ma sorride poi per un primo posto (che sa comunque di secondo) da incorniciare nonostante tutto. Insomma, sembra essere tornato il Lewis di una volta, ma col broncio. Vedi anche Formula 1 F1 Belgio: Russell primo ma poi squalificato, la vittoria va a Hamilton

Piastri 8,5 - Sulle ali dell'entusiasmo e con la spinta del box che gli fa l'assist perfetto per salire sul podio. Per informazioni chiedere a Charles Leclerc (vedi dopo), ma l'australiano si conferma ancora sul podio dopo l'Ungheria (anche se un gradino più giù) conquistando ancora punti importanti per la corsa Costruttori di McLaren che ora sa di poter contare su due super piloti.

Leclerc 7,5 - Il voto è una media tra il 9 della prima parte di gara al seguito di Lewis Hamilton e il 6 della seconda, beffato dalla finta di pit di McLaren. La prima parte di GP è di quelli che lasciano ben sperare, con il monegasco che riesce a mantenersi alle spalle del futuro compagno di box dopo il sorpasso al 3° giro, nonostante il britannico sia andato in modalità "hammer time". Poi però si lascia sorprendere dalla finta McLaren e paga l'errore, con un ritorno alla hard che lo fa faticare non poco e lo fa essere preda per Piastri. Alla fine però riesce a tenere dietro Verstappen, col voto che si alza. E l'assist di Mercedes con Russell è di quelli ghiotti, come il compagno di banco che ti suggerisce la risposta e tu prendi mezzo voto di più di lui...

Verstappen 7 - In rimonta fino al quinto posto (poi quarto), ma si vede che è un Max diverso. Il risultato è positivo, ma quando si trova al centro del gruppo a lottare con gli altri si nota come l'era della Red Bull pigliatutto è finita, con una RB20 che non riesce a essere bella come in passato.

Sainz 6,5 - Un sesto posto positivo, ma a ostacolarlo è la strategia. Il primo stint è costante e si prende qualche rischio di troppo (escursione in ghiaia da primo), il secondo lo porta a faticare e a non riuscire a rientrare in lotta per i piazzamenti rilevanti.

Norris 6 - Una delusione, la seconda dopo l'Hungaroring. Si fa male da solo, perché alla partenza pur di difendersi dal compagno di box preferisce andare largo e sulla ghiaia. Poi si ritrova al lottare con Verstappen al centro del gruppo in fuga e non riesce a mai a essere in grado di piazzare il guizzo per rientrare in zona podio.

Perez 5 - Ancora una volta scudiero e niente più. Si fa recuperare in griglia da "capitan Max" e una volta che la 1 dell'olandese gli fiuta gli scarichi ecco lo scansa-Perez che si fa da parte per farlo passare. Ordine di scuderia silenzioso o mossa per interesse personale? Su di lui si discute parecchio in casa Red Bull...