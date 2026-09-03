F1 Monza, Antonelli: “Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità”

Sulla divisione dei tifosi tra lui e la Ferrari, e un suo possibile futuro sulla Rossa, Antonelli parla chiaro: “Ovviamente essendo italiano, so quanto siamo emotivi e quanto ci entusiasmiamo per le cose. Ci sarà sempre questa discussione, ma per quanto la Ferrari sia un grande brand, io sono molto felice alla Mercedes, perché sono stati loro a darmi quest’opportunità”.