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F1 Monza, Antonelli: “Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità”

Il leader del Mondiale non vede l’ora di scendere in pista del Gp di casa: “È una sensazione speciale”

03 Set 2026 - 14:35
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Il Gp di Monza si avvicina, e Kimi Antonelli si presenta da leader indiscusso del Mondiale. Il pilota bolognese, in conferenza stampa, ha spiegato quanto sia speciale per lui arrivare in Italia da primo in classifica, e nonostante la penalità per il cambio della power unit non si nasconde: “Partiremo dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità per rimontare diverse posizioni e vogliamo fare una bella gara”.

Kimi Antonelli arriverà al Gp di casa primo in classifica, ma come detto partirà dal fondo della griglia. L’azzurro vede questa come un’opportunità: “Per certi versi aiuta a sollevarmi un po’ dalla pressione, anche se preferirei lottare per la pole e partire davanti. Partire dietro può rendermi più tranquillo, e credo riuscirò a godermi il weekend. Avremo l’opportunità di provare qualcosa di diverso già dalle prove libere”.

Se la Ferrari ha scelto una livrea speciale in onore di Micheal Schumacher, Antonelli porterà un casco nuovo: “Sarà speciale, in collaborazione con una persona speciale, un mio amico. Sarà molto molto bello”.

“È un circuito molto adatto a noi, ma abbiamo visto quando McLaren sia stata forte nelle ultime due gare. Anche Ferrari andrà forte col nuovo motore. Nonostante non arrivino aggiornamenti dal Canada, credo che la nostra vettura sia comunque competitiva, ma anche gli avversari lo saranno”, ha poi aggiunto il leader del mondiale parlando di quanto il circuito di Monza si adatti molto bene alle caratteristiche della Mercedes.

Possibilità di vittoria? Mai dire mai. Antonelli non chiude infatti le porte verso la grande impresa: “Sarei molto felice se dovessi vincere. Sicuramente ho meno pressione, e penso che salirò in macchina con il minimo dei pensieri, mi godrò la guida e il weekend. Cercheremo di ottenere il massimo risultato. Credo che sia possibile arrivare in top 5, ma dipenderà anche dal livello delle altre macchine. Io mi sento molto libero alla vigilia di questo weekend e sono molto entusiasta, non vedo l’ora che cominci”.

Sulla divisione dei tifosi tra lui e la Ferrari, e un suo possibile futuro sulla Rossa, Antonelli parla chiaro: “Ovviamente essendo italiano, so quanto siamo emotivi e quanto ci entusiasmiamo per le cose. Ci sarà sempre questa discussione, ma per quanto la Ferrari sia un grande brand, io sono molto felice alla Mercedes, perché sono stati loro a darmi quest’opportunità”.

“Non devo dimostrare tanto quanto dovessi fare l’anno passato. Sentivo di dover dimostrare di poter stare in Formula 1, e questo ha aumentato tantissimo la pressione che mi sono messo addosso. Non mi godevo i momenti in macchina come sto facendo quest’anno. Una volta che cominci a ottenere dei risultati, hai sempre meno da dimostrare. Un anno di esperienza in più fa una grande differenza”, ha infine concluso il pilota italiano spiegando cosa sia cambiato rispetto alla passata stagione, quella del suo esordio in Formula 1.

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