"F1 mai più in Russia": il governo è pronto a chiedere i danni

IL CASO

Domenicali cancella i GP, dura la presa di posizione dei russi

© Getty Images "Formula 1 mai più in Russia", Stefano Domenicali è stato categorico. Ora è arrivata la pronta replica di Dmitry Svishchev, presidente dell’amministrazione sportiva della Camera Bassa della Federazione russa: "Non volete correre qui? Allora pagate". Si prospetta una battaglia legale: "Abbiamo in mano un contratto di 2-3 anni che sta saltando. Il CEO della Formula 1 dovrebbe stare attento alle parole che usa o, quantomeno, fare le sue scelte ma riconoscere un risarcimento per i danni morali e finanziari procurati".

"A mio parere tutto ciò assomiglia molto ad una truffa – continua Svishchev – per cui non escludo che andremo in tribunale per far valere i nostri diritti. La Russia, con questo raggiro, viene danneggiata senza alcuna giustificazione sportiva, ma solo per creare un danno al nostro Paese. Ci saranno altri colloqui con la F1? Penso che tutto tornerà alla normalità e che la Russia sarà di nuovo nello sport mondiale".