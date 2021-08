F1, libere 3 Belgio: Verstappen davanti in condizione "bagnate"

GP BELGIO

Ferrari indietro con Sainz 14° e Leclerc 16°

Max Verstappen davanti a tutti nelle libere 3 del GP del Belgio. A Spa l'olandese della Red Bull ha sfruttato al meglio una finestra di pista quasi asciutta per piazzare un 1:56.924 con le intermedie. Meteo ballerino con il compagno Perez in seconda posizione a +0.947. Terzo tempo a poco più di un secondo per Lewis Hamilton (Mercedes) che però è sembrato molto a suo agio sul bagnato. Indietro le Ferrari con Sainz 14° e Leclerc 16°.

Alle 15 sarà sicuramente lotta a due tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per la pole position. In qualsiasi condizione meteo perché si prospettano qualifiche bagnate. Ultima ora di libere utile appunto per le ultime modifiche all'assetto su una pista umida e scivolosa. Il numero 33 della Red Bull è stato abile a sfruttare la finestra in cui l'asfalto, a metà sessione, era quasi asciutto prima dell'arrivo nuovamente della pioggia. Distacchi che proprio per questo non preoccupano e Hamilton è apparso molto in palla in queste che sono le sue condizoni preferite.

Quarto tempo per Norris (McLaren) davanti all'Alpine di Ocon e all'Aston Martin di Stroll. Difficoltà per le Ferrari che hanno faticato a trovare il giro buono con Sainz in quattordicesima posizione a tre secondi e otto, sei decimi più veloce di Leclerc (16°). Rosse che faticheranno in qualifica anche per sorpassare il Q1.