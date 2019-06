F1, Leclerc: "Sono contento, ma conta la gara"

29/06/2019

"Per quello che abbiamo testato siamo contenti della scelta fatta con le gomme. Vediamo poi domani, ci sarà caldo dentro l'abitacolo, ma sarà molto caldo anche per la macchina e speriamo di fare un buon risultato. Ho guidato al limite e sono contento di aver riportato la Ferrari in pole", ha aggiunto Leclerc.



Umore opposto per Sebastian Vettel, costretto a inseguire dalla quinta fila. "Non sono arrabbiato, ma in una giornata così fa male perché la macchina valeva la pole. Stavo trovando il ritmo e mi stavo preparando per la Q3, ma non è andata. Sono contento per il team, hanno dato tutto. E' importante aver fatto la pole. Speriamo di avere una buona opportunità domani, spero Leclerc mantenga la posizione e che io possa avvicinarmi il prima possibile", le parole del tedesco.



Il team principal Mattia Binotto spiega una giornata dai due volti in casa Ferrari. "Siamo dispiaciuti per Vettel, convinti che avrebbe potuto fare una grande qualifica, è stato un inconveniente meccanico stupido per l'entità, all'alimentazione del motore. I meccanici hanno cercato di ripararlo, ma non ci siamo riusciti", ha spiegato. Per fortuna ci ha pensato Leclerc a risollevare il morale di Maranello: "Siamo contenti per Charles, sta crescendo continuamente e sta migliorando. Ha fatto un bellissimo weekend, nelle ultime tre gare ha fatto due pole. E' una pole frutto di una evoluzione, di impegno e di lavoro. Charles sta crescendo senza commettere errori. Mi piace vedere lo spirito di squadra, con la prima reazione di Vettel di tifare Charles, che a sua volta si è detto dispiaciuto per Seb. Sono tutte le cose positive di oggi". In vista della gara, Binotto spiega che "ora smonteremo l'auto di Vettel, se l'ipotesi è confermata è di facile riparazione". Per quanto riguarda la scelta delle gomme: "Domani sapremo se è quella giusta, le abbiamo trovate stabili e siamo convinti ci darano un vantaggio. Siamo nella giusta direzione di sviluppo, questa pista si adatta meglio a noi. Sappiamo di avere una macchina veloce sul retitlineo, ma gli aggiornamenti portati stanno funzionando". Infine, capitolo gomme 2018: "Sono deluso, c'era la possibilità di fare qualcosa di diverso. Credo che la F1 ci abbia rimesso, trovo deludente che Pirelli possa scegliere in autonomia le gomme e che serva la maggioranza dei team per cambiarle".