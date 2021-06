F1, Leclerc: "Bene sul passo gara, dobbiamo lavorare sul singolo giro"

GP DI STIRIA

Il monegasco ottimista nonostante il tredicesimo posto nelle prove libere del Gp di Stiria. Sainz: "La qualifica di domani sarà fondamentale"

Nonostante il tredicesimo posto nella seconda sessione di prove libere del Gp di Stiria, Charles Leclerc è soddisfatto del lavoro fatto dalla Ferrari: "Ci presenteremo in condizioni migliori rispetto a quelle della Francia. Abbiamo sistemato il passo gara, ora dobbiamo lavorare sul singolo giro". Determinato in vista del sabato anche Carlos Sainz: "Ci siamo concentrati sui problemi della vettura, la qualifica di domani sarà fondamentale". Getty Images

Un venerdì non molto positivo per la Ferrari, che al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Stiria non è andata oltre l'undicesimo posto di Carlos Sainz e il tredicesimo di Charles Leclerc, con la scuderia del Cavallino Rampante che si è però concentrata soprattutto sul recuperare il long run per cancellare la brutta prestazione a Le Castellet. E, quando le due vetture hanno girato con tanto carburante, sono arrivate buone indicazioni: per questo, il venerdì è stato positivo, almeno secondo Charles Leclerc. "Ci presenteremo in condizioni migliori in gara rispetto alla Francia - promette il monegasco, a 858 millesimi da Verstappen - anche se non ci si può mai sbilanciare più di tanto dato che eravamo ottimisti anche venerdì scorso e poi la domenica si è rivelata difficile. Sul passo gara siamo a posto, adesso dobbiamo lavorare sul singolo giro. La pioggia non mi preoccupa, perché sarà così per tutti, mentre temo le basse temperature: mi auguro possa essere un weekend caldo".

Maggiore delusione, invece, per Carlos Sainz, arrivato undicesimo sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere e distante 735 millesimi dal migliore di giornata, vale a dire Max Verstappen. Lo spagnolo sottolinea come sia difficile ottenere buoni risultati sul singolo giro se l'obiettivo del team è recuperare certezze sul passo gara: "Sicuramente è stato un weekend impegnativo, e non solo per il mio piazzamento nelle sessioni. In generale, non riesci a concentrarti sulle prestazioni se devi focalizzarti sulla comprensione della vettura. Non abbiamo cercato il tempo sul giro, tanto che abbiamo usato un set up non ideale per la qualifica. Domani sarà fondamentale, per questo speriamo di essere nelle condizioni ideali per dare il massimo ed ottenere il miglior risultato possibile".

