F1, Lando Norris positivo al Covid

F1

Il pilota inglese della McLaren Lando Norris è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è stata la scuderia inglese di Formula 1: "Lando Norris è stato testato positivo al Covid-19 ieri a Dubai, dove stava trascorrendo le vacanze in vista di tornare ad allenarsi in vista della prossima stagione. Dopo essersi accorto di aver perso olfatto e gusto, è stato immediatamente sottoposto a tampone e ha informato il team. In linea con i regolamenti sanitari locali, Norris resterà in quarantena per 14 giorni nel suo hotel. Il pilota sta bene e non riporta altri sintomi".

Norris ha postato una stories su Instagram per spiegare l'accaduto ai tifosi: "Ieri ho perso il gusto e l'olfatto e mi sono subito auto isolato: sono stato sottoposto a tampone, che ha dato esito positivo. Ho già avvertito tutti coloro con cui sono stato a contatto di mettersi a loro volta in quarantena per i prossimi 14 giorni. Sto bene e non presento altri sintomi, ma volevo che lo sapeste. State attenti".