F1, la Mercedes conferma Bottas anche per il 2020

Adesso è uffucaile: Valtteri Bottas resterà al volante della Mercedes anche nella prossima stagione di Formula 1. Il team anglo-tedesco ha fatto valere l'opzione per Il finlamdese rinnovando il suo contratto per il 2020, quando correrà ancora al fianco di Lewis Hamilton. Per Bottas si tratta della quarta stagione con le Frecce d'Argento. "Il mio obiettivo è diventare camoione del mondo", ha detto.

“Sono felice e orgoglioso di poter dichiarare che farò parte della Mercedes anche nel 2020 per la quarta stagione consecutiva. Voglio ringraziare sinceramente tutti i membri del comitato esecutivo che hanno deciso di riporre ancora una volta la loro fiducia in me. Le mie prestazioni sono cresciute di stagione in stagione e questa conferma è il modo migliore per presentarmi motivato e pieno di stimoli in vista della seconda metà del 2019. Essere ancora parte della Mercedes è la migliore condizione per puntare al Mondiale nel 2020 avendo maturato la giusta esperienza. Darò il massimo a partire dal fine settimana di Spa”, ha commentato Bottas..

Il team principa Toto Wolff ha sottolineato che il 2019 è stato il miglior anno di Bottas, ma nonostante questo "è ancora più affamato e determinato a continuare a migliorare e salire di livello. Questa è la mentalità che vogliamo da tutti i componenti del nostro team".

Per il posto di Bottas era in corsa Esteban Ocon, che invece ha trovato posto alla Renault. Il 22enne pilota francese farà coppia con Daniel Ricciardo e prenderà il posto di Nico Hulkenberg: ha firmato un contratto biennale per il suo ritorno in F1. "Sono molto orgoglioso di entrare a far parte della Renault - ha commentato la giovane promessa, che tornerà al volante dopo una stagione da terzo pilota e collaudatore Mercedes - . Sono cresciuto nella sede di Enstone, prima in Lotus e poi con la Renault. Sono orgoglioso che un team con grandi ambizioni mi abbia affidato l'opportunità di dimostrare ancora una volta le mie capacità al massimo livello in Formula 1".