F1, la Ferrari dopo il flop dell'Ungheria: "Sfrutteremo al massimo la pausa estiva"

NELLA BUFERA

Bocche cucite a Maranello, solo un messaggio social per rincuorare i tifosi: "Non ci fermiamo"

Verstappen è super in Ungheria





























































© Getty Images 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Con ancora negli occhi la brutta domenica di Budapest, la Ferrari torna al lavoro in un mese di agosto che prevede una lunga pausa estiva verso il GP di Spa di fine mese. A Maranello l'obiettivo è riscattarsi quanto prima. "La gara di ieri è stata al di sotto delle aspettative, lo sappiamo. Ne parleremo come team, analizzando cosa è andato storto e spingendo per migliorare. Non ci fermiamo. La pausa estiva è tra una settimana e siamo determinati a sfruttarla al massimo", il messaggio social del Cavallino.

Vedi anche Formula 1 GP Ungheria, Binotto: "Strategia? Il problema di oggi è la macchina, non la solita Ferrari" Il campionato sembra ormai perso, con Verstappen che ha fatto il vuoto su Leclerc. Ma prima di Monza ci saranno altre due gare in Belgio e Olanda e la Ferrari vuole arrivare in Italia con ancora un lumicino acceso. Di certo, quanto accaduto in Ungheria è stata una brutta botta per le speranze rosse e il morale adesso è basso. Non solo tra i tifosi, ma anche all'interno della squadra, finita nel mirino della critica per una strategia clamorosamente sbagliata. L'unica consolazione è che la macchina, pur se tra alti e bassi, è ancora vincente e da questo bisogna ripartire.