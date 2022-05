F1, la Ferrari cambia il telaio di Sainz prima della qualifiche

La Ferrari ha cambiato il telaio della monoposto di Carlos Sainz, per un problema all'alimentazione, a poche ore dalle terze prove libere e dalle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1, sul circuito di Barcellona. La ha reso noto la Fia, sottolineando che la scuderia di Maranello, insieme a McLaren e Williams, ha violato il coprifuoco che impone ai team di non lavorare sulle vetture oltre un certo orario. Non sono comunque previste sanzioni per le squadre coinvolte.