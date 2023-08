F1, l'Alpine non si nasconde: "Vogliamo diventare la Ferrari francese"

GRANDI AMBIZIONI

Il ceo di Renault punta in alto: in questa stagione il team transalpino ha centrato un podio a Montecarlo

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È da due anni in Formula 1, ma le idee sono molto chiare: diventare un punto di riferimento per gli amanti dei motori in Francia. Parliamo dell’Alpine che quest’anno schiera in pista Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Ad assicurare le velleità del team transalpino ci ha pensato Luca De Meo, ceo di Renault: “Alfine nella F1 diventerà la Ferrari francese". Il team ha centrato in questa stagione un podio con Ocon nel Gp di Monaco (terzo posto), ed occupa attualmente il sesto posto nella classifica costruttori con 57 punti quando siamo arrivati al giro di boa del campionato.

"In Francia questo sport non appassiona, il motivo è che i francesi non hanno un simbolo da tifare come Ferrari è per l'Italia - ha assicurato De Meo nel corso di un evento andato in scena a Locorotondo, in Puglia -. Il nostro obiettivo con Alpine è legare i colori alla passione. Un po' come quando riproponemmo la Fiat 500: fu un gancio per legare le persone alla propria storia. Le persone bisogna saperle coinvolgere".