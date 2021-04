F1 Imola, Hamilton: "La Red Bull si è nascosta"

le parole

Verstappen: "Abbiamo avuto un problema all'albero motore"

"Abbiamo iniziato fin da subito con un ottimo assetto, non c'è stato nessun problema particolare. Finora abbiamo mostrato anche un buon passo". Lo ha detto Lewis Hamilton commentando la prima giornata di prove libere del GP di Emilia Romagna. "L'asfalto è un po' accidentato ma c'è un buon grip, le gomme hanno funzionato bene - ha aggiunto il pilota della Mercedes, secondo alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas - Ancora non abbiamo visto le Red Bull al meglio, penso abbiano avuto sessioni piuttosto pasticciate con traffico e qualche problemino. Vedremo domani quanto sono forti".

Verstappen ha risposto indicando i problemi della sua Red Bull: "Mi piace l'Italia. Il cibo è buono e mi piace essere qui, ma non sembra che siamo stati cosi' fortunati qui di recente, quindi spero che le cose cambieranno. Ho avuto un problema all'albero di trasmissione, quindi abbiamo dovuto fermare la macchina nelle FP2 e non è stato facile riportarla ai box, quindi non sono riuscito a tornare in pista. La macchina e' andata bene nelle FP1 ed e' difficile dire come sarebbe stata la seconda sessione ma potremo comunque guardare i dati e vedere cosa possiamo fare meglio per domani in termini di equilibrio".

L'olandese pensa comunque positivo: "Ovviamente sarebbe stato meglio fare la sessione, ma non credo che mancare nelle FP2 sia la fine del mondo perché sappiamo cosa dobbiamo fare domani. Dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e assicurarci di ottenere il meglio dal nostro pacchetto", ha aggiunto.