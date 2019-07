F1, Hamilton: "Vettel in crisi? E' un quattro volte campione del mondo"

Lewis Hamilton scende in campo per difendere Sebastian Vettel dalle critiche degli utlimi tempi. "Non sembra il periodo più semplice per lui, ma resta un quattro volte campione del mondo e anche se in questo ambiente la gente si dimentica molto facilmente io ricordo che lui è sempre un quattro volte campione del mondo. E' un pilota formidabile", ha detto l'inglese parlando del suo rivale. "Dobbiamo continuare a rispettarlo ed aspettarci che torni forte - ha aggiunto in vista del Gran Premio di Germania - . Non credo sia stata la gara dell'anno scorso in Germania a mandare Sebastian in crisi, non penso gli sia successo nulla di particolare. Semplicemente lui e il team stanno faticando nelle ultime gare che sono state un po' difficili. E poi ha un ragazzo al suo fianco che sta facendo un ottimo lavoro. Se è ancora il mio rivale principale per il titolo? Al momento no, perché non è secondo in classifica".