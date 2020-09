F1, Hamilton: "Pole con il cuore in gola, ma partire con gomma morbida non va bene"

I PROTAGONISTI

F1, Hamilton fa il vuoto: pole col brivido a Sochi "Mi hanno tolto un tempo, io volevo stare fuori, ma dal box mi hanno detto di rientrare per mettere le gomme nuove ed è uscita la bandiera rossa. In più non avrò le gomme giuste. E' bello essere in pole. ma questo forse è il circuito peggiore per esserci, soprattutto con la scia che hanno le macchine quest'anno. Sarà facile venire superati all'inizio per via della differenza di gomme e sarà difficile vincere la gara. Ma cercherò di restare ottimista e di capire come tenere botta. Vedremo di partire bene innanzitutto e poi vediamo", ha aggiunto.

Hamilton non è tranquillo anche perché al suo fianco partirà un osso duro come Max Verstappen. "Credo stessimo faticando un po' a trovare il bilanciamento giusto. Nel corso delle qualifiche abbiamo lavorato e sono soddisfatto del secondo posto. Se partirò discretamente avrò un buon effetto scia. Poi vediamo cosa accadrà in curva 2. Domani sarà interessante anche la gestione delle gomme", le parole dell'olandese della Red Bull.

Verstappen ha fatto un brutto scherzo a Valtteri Bottas, che da primo sfidante di Hamilton si è ritrovato a partire in seconda fila. "Avevo un bel passo, nel Q3 pensavo di aver guadagnato, ma c'erano ancora dei margini. Comunque una buona posizione di partenza, avrò le giuste gomme. Ricordo che una volta sono partito terzo e sono andato bene qui. E' ancora tutto in gioco", ha ammesso il finlandese.