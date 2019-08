F1, GP Ungheria: Hamilton davanti nelle libere 3 con il record 

di

SIMONE REDAELLI

Mai così vicini e la lotta per la pole position sarà molto interessante in Ungheria. Nelle libere 3 Lewis Hamilton si è riportato davanti, ma non ha fatto la differenza con il suo 1:16.084 (nuovo record del circuito). Il pilota Mercedes ha chiuso con soli 13 millesimi di vantaggio su Verstappen (Red Bull) e 82 su Vettel (Ferrari). Quarta posizione per Bottas (+0.271) davanti a Leclerc (+0.308) e Gasly.

In tre in 80 millessimi: i tre big sono tutti davanti e si giocheranno la pole position alle 15 in una qualifica che si prevede molto calda. Non tanto per le condizioni meteorologiche perché potrebbe arrivare anche la pioggia, ma perché Hamilton, Verstappen e Vettel sono vicinissimi. Lewis è sembrato essere quello con più margine, soprattutto nel primo settore, ma anche l'olandese della Red Bull e il tedesco della Ferrari possono migliorare ancora in qualche punto del tracciato.

Poi gli altri che non sono lontani, ma non sembrano in grado di impensierire i primi tre. Bottas ha chiuso a quasi tre decimi davanti a Leclerc, in difficoltà nell'ultima curva, e a un ridimensionato Gasly (+0.600). Super Lando Norris (7°) con la McLaren che ha rifilato mezzo secondo alla concorrenza. Raikkonen ottavo è distante un secondo e un decimo dalla vetta come Sainsz e Magnussen.