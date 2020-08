F1, GP Sakhir: cambia il tracciato, tra i più corti della storia

LA NOVITA'

Dopo aver annunciato la doppietta Mondiale tra il 27-29 novembre e il 4-6 dicembre, da Sakhir arrivano importanti novità sulla pista che ospiterà i due eventi di Formula Uno. Se la prima tappa verrà corsa sul tracciato classico delle ultime stagioni, il secondo round vedrà una nuova rivoluzionaria pista che entrerà nella storia per essere una delle più corte del Mondiale. Con 3.543 metri, il nuovo tracciato bahreinita sfrutta il perimetro attorno al layout principale e, secondo le stime, potrà essere girato sotto il minuto.

Una novità importante per le monoposto che arriveranno alla doppia tappa in Asia lanciati, probabilmente, per decidere chi trionferà nel Mondiale. Gara notturna, come quella del primo round del GP del Bahrain, quello di Sakhir si correrà in 87 giri. Una sorta di "ovale", il circuito deciso per la penultima tappa della stagione prende le prime tre curve della classica pista di Sakhir per poi staccarsi alla curva 4 e ricollegarsi con quella che di base sarebbe curva 13.

Hamilton e soci dovrebbero completare il giro della pista in meno di 55" in qualifica e sotto il minuto in gara, tempi più bassi della stagione considerando che la pista più veloce fin qui è stata il Red Bull Ring di Spielberg in Austria (Bottas ha chiuso la qualifica in 1'02''939).

Sheikh Salman, direttore esecutivo del Bahrain international Circuit, ha sottolineato: "Questa pista non è mai stata utilizzata per competizioni internazionali, sarà una nuova ed entusiasmante sfida per tutti i piloti. Si tratterà di una pista a basso carico aerodinamico".

Ross Brawn, amministratore delegato di Motorsport Formula 1, ha detto che la pista esterna è stata considerata la "migliore alternativa" in sede di decisione di un layout diverso per gara due. "Siamo entusiasti di annunciare il circuito esterno come formato per il Gran Premio di Sakhir e vogliamo ringraziare i nostri partner al Bahrain international Circuit per il loro continuo supporto", ha detto Brawn. "Abbiamo valutato una serie di opzioni per il layout del circuito alternativo e abbiamo concluso che il circuito esterno fornirà la migliore alternativa e fornirà una nuova sfida per tutti i team e intratterrà tutti i nostri fan con alte velocità e tempi sul giro veloci".