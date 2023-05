Qualifiche F1 Miami, Perez: "Grande opportunità per la gara". Alonso: "Lavoro sodo e macchina super"

GP MIAMI

Il messicano ringrazia Leclerc per la pole, lo spagnolo svela il suo segreto per l'ottima partenza stagionale

Sergio Perez può sorridere al termine della sessione di qualifiche del GP di Miami, con una pole position "regalatagli" da Charles Leclerc. Con la SF-23 a muro e la bandiera rossa che ha chiuso anzitempo le qualifiche, il messicano brinda alla prima fila: "È stato il mio weekend peggiore fino ad ora perché non capivo come recuperare decimi. Ho resettato tutto, cambiato qualcosa prima delle qualifiche e giocando con quello che abbiamo ho messo insieme il giro".

"Mi mancava tutto, non riuscivo a trovare bilanciamento e fiducia. Me la sto godendo, vado in pista gara dopo gara e per me sarà una grande opportunità perché abbiamo tutto da perdere" il commento di Checo

ALONSO: "ASTON MARTIN SUPER" - Partenza dalla prima fila anche per Fernando Alonso, che sarà secondo al fianco della Red Bull: "È stata una buona qualifica, le FP3 sono state confuse perché abbiamo provato tante cose sull'assetto e poi il team è tornato un po' a quello che conoscevamo. Vedremo cosa riusciremo a fare domani, il bilanciamento è stato super e mi sono goduto ogni giro. Qui ci avviciniamo tanto al muro, serve fiducia per guidare e l'ho avuta. È stata difficile per tutto il weekend, la pista è scivolosa e bisogna tenere d'occhio il meteo perché se piove sarà difficile. Segreto per l'avvio di stagione super? Sono molto motivato e ho sempre lavorato sodo, ma non ho cambiato nulla rispetto alle ultime stagioni alla guida. È stata l'Aston Martin ha darmi quello che mi serviva, una macchina più veloce rispetto a quelle che ho avuto ultimamente". Vedi anche Formula 1 F1, GP Miami: Perez in pole davanti ad Alonso, Leclerc a muro

VERSTAPPEN: "TUTTA COLPA MIA" - Delusione invece per Max Verstappen, penalizzato dalla bandiera rossa che ha dato lo stop ancitipato alla sessione. L'olandese partirà nono: "Ho portato la macchina al limite e ho commesso degli errori, poi mi sono affidato alla fortuna che non è arrivata per colpa della bandiera rossa. Colpa mia per questo nono posto. Sarà dura, ma me la sono resa io difficile. Ambisco al secondo posto, l'unico avversario è Perez ma ci sono macchine tra di noi"