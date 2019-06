F1, Giovinazzi: "Cercherò di rimanere nella Top 10 anche in gara"

22/06/2019

Per la prima volta in carriera scatterà dalla Top 10 e Antonio Giovinazzi non può che essere felice dopo le qualifiche di Le Castellet. "Sono contentissimo, è stata una qualifica molto positiva. La Q3 mi mancava da Baku. L'unico problema sarà partire con le soft, cercheremo di fare una bella strategia. Partiremo in Top 10 e cercheremo di restarci", ha detto l'italiano dell'Alfa Romeo, che in Azerbaijian era stato arretrato da una penalità.