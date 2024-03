F1, il comitato etico della Fia assolve Ben Sulayem: nessuna interferenza in Arabia e a Las Vegas

Ben Sulayem era sotto indagine per due diversi episodi: il primo riguardava un presunto tentativo di far pressione affinché venisse revocata una penalità di 10 secondi inflitta all'Aston Martin di Fernando Alonso nel GP d'Arabia del 19 marzo 2023; il secondo riguardava una presunta interferenza sui funzionari della Fia affinché non concedessero l'omologazione al circuito di Las Vegas in tempo per il GP inaugurale, poi tenutosi regolarmente a novembre 2023.

