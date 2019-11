F1 Brasile, Verstappen esulta: "Gara incredibile, mi sono divertito"

IL PODIO

Podio inedito in Brasile con Verstappen davanti a Gasly e Sainz, tutti cresciuti nel vivaio Red Bull. L'olandese ha guidato alla grande per tutto il weekend: "È stata una gara incredibile, divertente. È grandioso vincerla. Ho cercato di spingere a tutta, sapevamo di avere una bella velocità di punta. Sono molto contento". Max ha dovuto lottare con Hamilton: "Era molto veloce e ho dovuto spingere, abbiamo dovuto fare anche dei pit stop perfetti. L'abbiamo superato un paio di volte, poi ho controllato la gara".

Gasly si è lasciato andare in un urlo liberatorio via radio dopo aver tagliato il traguardo accompagnato da tanti grazie per tutti i componenti del team. Una gioia indescrivibile: "Sono grato alla Honda e alla Toro Rosso, è fantastico. Sono davvero felice, sono emozioni che non si dimenticano".

"Questo è il primo podio in F1 e non lo scorderò mai – ammette Gasly – Non so davvero cosa dire, sto vivendo una gioia enorme. Ho conquistato questo secondo posto con la Toro Rosso e non posso che ringraziare tutto il team che mi ha messo in mano una macchina eccellente da quando sono tornato. Grazie anche a Honda per un motore sempre migliore".

"Momenti vibranti che non dimenticherò mai. Ho continuato a crederci fino alla fine, ho visto che davanti c’èra grande battaglia per cui ho spinto il più possibile per sfruttare una eventuale occasione, che poi è arrivata davvero. La fase conclusiva è stata splendida, tutte le gare dovrebbero essere così".