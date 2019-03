F1, Bottas mostra i muscoli: "È la gara della mia vita". Hamilton: "È stato incredibile"

17/03/2019

"Sì, è stata la gara più bella della mia vita", questa l'emozione di Valtteri Bottas poco dopo aver conquistato la vittoria del GP d'Australia ed essere sceso dalla sua super Mercedes. "Mi sentivo benissimo, dopo l'ottima partenza era tutto sotto controllo e nel finale ho spinto per conquistare anche il punto del giro più veloce". Sicuramente meno felice Lewis Hamilton per il 2° posto: "Dobbiamo lavorare, ma la partenza è buona. Complimenti a Valtteri".



Gioia immensa per il finlandese che lo scorso anno non aveva vinto neanche una gara e che quest'anno ha iniziato sorprendendo tutti. Domenica semplicemente perfetta con lo scatto al via a scavalcare il compagno e poi un passo irresistibile per tutti: "Macchina veramente fantastica e io non ho parole. Volevo conquistare 26 punti e nel finale ho anche rischiato di consumare troppo le gomme, mi è andata bene". Più forte di testa rispetto allo scorso anno: "In inverno ho lavorato molto sulla mia mente: so che posso devo andare veloce e devo esprimerlo. Ero sul pezzo e mi è venuto tutto facile", ha detto dal podio.





Per Hamilton, invece, un pizzico di delusione: "È sicuramente un bel weekend per il team, Bottas è stato incredibile e ha meritato la vittoria. Noi dobbiamo lavorare, ma la partenza è buona: risultato comunque inaspettato dopo i test". Lewis guarda già avanti e non vede l'ora di prendersi la sua rivincita: "Cosa mi è mancato? Ho qualche idea, ma ne parlerò con il team".



"Siamo sorpresi da questa velocita' durante tutto il weekened, ma ce la prendiamo". Così Toto Wolff, team principal della Mercedes, commenta la vittoria con doppietta nel Gran Premio d'Australia. "Bottas prima dell'inverno mi aveva detto che era stanco fisicamente e mentalmente, poi a gennaio è tornato in forma. Questo è il Valtteri che conosco, sempre a livello", ha aggiunto. Sulla possibilità che si riproponga un duello tutto Mercedes per il Mondiale come ai tempo di Rosberg ed Hamilton, Wolff ha detto: "Fra Nico e Lewis era anche una rivalità personale, con Valtteri è tutto più facile. Almeno mi sembra". Sulla deludente gara della Ferrari, il boss della Mercedes ha detto: "La Ferrari è veloce, ma se il set up non va bene tutto va male. Credo sia successo questo". Infine sulle nuove gomme, promosse. "Pirelli ha fatto un buon lavoro, le gomme sono più solide e si puo' anche andare piu' veloce alla fine", ha concluso.