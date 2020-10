F1, Binotto: "Obiettivo per 2021 è tornare a lottare per podio"

Non danno grosse speranze ai tifosi della Ferrari le prole di Mattia Binotto a pochi giorni del GP di Imola. E non solo in vista della gara italiana, ma anche guardando alla prossima stagione di F1. "Realisticamente nel 2021 non torneremo a lottare per il Mondiale. Penso che il nostro obiettivo sia tornare a lottare regolarmente per il podio. Il 2022 sarà la discontinuità, il momento per rimescolare le carte", ha detto il team principal del Cavallino.