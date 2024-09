F1, Alonso prima di Baku: "Con Newey, Aston Martin diventa ancora più forte. Puntiamo sul 2026"

F1 AZERBAIGIAN

Il bicampione del mondo è il grande protagonista nella conferenza stampa che precede il Gp dell'Azerbaijan. Al centro delle domande, la firma del progettista con la scuderia di Silverstone

© Getty Images La F1 riparte da Baku, col GP dell'Azerbaigian, e tutti gli occhi sono puntati sull'Aston Martin, che ha ingaggiato Adrian Newey come nuovo responsabile dell'intero settore tecnico. Vertono su questo tema le domande rivolte a Fernando Alonso, grande protagonista della conferenza stampa che inaugura il weekend: "Questo team diventa sempre più forte, con Adrian abbiamo anche il migliore dei tecnici. Non credo che avrà un impatto sul 2025, puntiamo all'anno seguente".

L'ingaggio di Adrian Newey da parte della Aston Martin, che l'ha spuntata sulla Ferrari e sugli altri team interessati in virtù di un maxi-contratto da 35mln a stagione, è il grande tema nel weekend della F1. Il circus riparte da Baku e dall'imprevedibile Gp dell'Azerbaigian, e Fernando Alonso è il grande protagonista della conferenza stampa. Di seguito il suo commento alla notizia della settimana: "Il team ha vissuto una settimana estremamente positiva, Adrian Newey è una grande aggiunta ad Aston Martin. Con lui diventiamo una squadra sempre più forte e solida, proiettata verso un grande futuro. Stiamo aprendo delle nuove strutture in fabbrica e nel campus, a gennaio avremo anche una nuova galleria del vento e abbiamo grandi partner. Da Honda ad Aramco, a cui ora aggiungiamo il miglior tecnico al mondo".

Alonso ha avuto un impatto nella scelta di Adrian Newey? Fernando smentisce che la sua presenza sia stata una delle chiavi per la scelta dell'ex progettista e direttore tecnico di Red Bull: "Dovete fare questa domanda a lui. Io posso solo dire di avergli parlato al Gp storico di Monaco, spiegandogli il progetto, e di avergli mandato tanti messaggi. Tanti piloti avranno fatto lo stesso, credo dunque che sia stato decisivo Lawrence Stroll: la sua visione e i suoi progetti per il futuro l'hanno convinto".

Aston Martin punterà tutto sul 2026, perché difficilmente Newey potrà avere un impatto immediato. Lo conferma un eccitato Fernando Alonso, che sogna di chiudere la sua carriera lottando per il titolo coi nuovi regolamenti: "Mi piacerebbe che il suo impatto fosse immediato, ma ho fortissimi dubbi. Entrerà in squadra nel marzo 2025 e potrà accedere alle fabbriche solo nei mesi seguenti, quindi troverà una squadra già concentrata sul 2026 e sulla nuova monoposto. Le sue idee saranno fondamentali nel nuovo corso della Formula 1, la macchina del 2026 sarà la prima griffata Adrian Newey. La prima nella quale avrà una reale influenza".

Infine, uno sguardo al GP dell'Azerbaigian: "Possiamo fare bene a Baku? Ogni gara è diversa e fa storia a sé. Abbiamo imparato che la griglia è talmente ravvicinata, che bastano un paio di decimi per fare la differenza. L'anno scorso la Sprint Race aveva ridotto le libere e aveva complicato il weekend per tutti, questa volta abbiamo tre sessioni di prove per mettere a punto la macchina. Speriamo che questo possa essere un bel weekend per Aston Martin, su una pista imprevedibile e ricca di colpi di scena".

Era presente in conferenza stampa anche Daniel Ricciardo, che viene interpellato a sua volta sul passaggio di Adrian Newey in Aston Martin: "Adrian ha un livello di conoscenza pazzesco, da pilota ti mette quasi in soggezione perché è complesso stare allo stesso livello di una persona così competente e informata sulla struttura delle monoposto. Posso dire che è favoloso e stimolante lavorare al suo fianco, passare nel suo ufficio e vederlo mentre disegna le monoposto e le novità tecniche rigorosamente a mano. Ci limitavamo a dargli qualche indicazione e poi lo lasciavamo fare le sue magie. Lavorare con lui è stato un privilegio, invidio Fernando che potrà vivere quest'esperienza".