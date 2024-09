Newey: "Aston Martin ha tutto per vincere il Mondiale, punto a dare il mio contributo"

FORMULA 1

Decisivo nell'ingaggio del genio di Stratford-Upon-Avon una visita al futuristico quartier generale AMR di Silverstone lo scorso mese di giugno

F1, le immagini della conferenza di presentazione di Adrian Newey in Aston Martin





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Largamente preannunciato già la scorsa settimana, il "matrimonio" tra Adrian Newey e Aston Martin è stato ufficializzato nel corso di un evento organizzato nel faraonico e futuribile quartier generale Aston Martin di Silverstone. Il geniale designer inglese ha firmato un contratto quinquennale da trentacinque milioni di euro e inizierà a lavorare per l'ambizioso team di proprietà di Lawrence Stroll tra poco meno di sei mesi e per la precisione il primo giorno di marzo del 2025, vale a dire un paio di settimane prima del via del Mondiale con il Gran Premio d'Australia (14-16 marzo). Il sessantacinquenne Newey entrerà quel giorno nel suo nuovo ruolo di Managing Technical Partner. Adrian vede in Aston Martin il progetto ideale per applicare la sua guida e la sua creatività. A rivelarsi decisiva nel suo approdo a Silverstone è stata - lo scorso mese di giugno - una visita privata al nuovissimo AMR Technology Campus del team. Con l'ingaggio di Newey, Aston Martin si assicura un asset importantissimo in vista dell’introduzione del nuovo Regolamento Tecnico nel 2026, dell'integrazione di propulsori ufficiali Honda e la più recente galleria del vento in questo sport.

© Getty Images

Adrian Newey:

"Sono entusiasta di entrare a far parte del team Aston Martin. Sono stato enormemente ispirato e impressionato dalla passione e dall'impegno che Lawrence mette in tutto ciò in cui è coinvolto. Lawrence è determinato a creare una squadra che batta il mondo. È l'unico proprietario di una squadra di maggioranza che è attivamente impegnato in questo sport. Il suo impegno è dimostrato nello sviluppo del nuovo AMR Technology Campus e della galleria del vento di Silverstone, che non solo sono all'avanguardia, ma hanno un layout che crea un ottimo ambiente in cui lavorare. Insieme a grandi partner come Honda e Aramco, hanno tutte le infrastrutture chiave necessarie per rendere Aston Martin una squadra vincente nel campionato del mondo e non vedo l'ora di contribuire a raggiungere questo obiettivo. Avevo ricevuto offerte da tante squadre, il che mi ha lusingato, ma non ho avviato trattative con tutti quelli che hanno provato a contattarmi. Alla fine però è stata chiara per me la scelta dell’Aston Martin”.

Lawrence Stroll, Presidente Esecutivo del Team Aston Martin Aramco Formula Uno:

"Newey è il migliore al mondo in quello che fa, è al top del suo gioco e sono incredibilmente orgoglioso che si unisca al team di Formula Uno Aston Martin. È la dimostrazione della nostra ambizione di costruire un team in grado di lottare per il titolo iridato. Non appena Adrian è diventato disponibile, abbiamo capito che dovevamo ingaggiarlo. Le nostre conversazioni iniziali hanno confermato che c'era un desiderio condiviso di collaborare in un'opportunità irripetibile. Adrian è una delle persone più competitive che abbia mai incontrato. Quando ha visto ciò che abbiamo costruito a Silverstone - il nostro incredibile AMR Technology Campus, il talentuoso gruppo di persone che abbiamo riunito e l'ultima galleria del vento in questo sport - ha capito subito cosa stiamo cercando di ottenere. Noi facciamo sul serio, e anche lui. Adrian condivide la nostra fame e la nostra ambizione, crede in questo progetto e ci aiuterà a scrivere il prossimo capitolo della storia di Formula Uno di Aston Martin".

© Getty Images

Fernando Alonso:

"Ci siamo sfidati per molti anni. Grazie al suo talento e alle sue vetture, siamo tutti migliorati come pilota e ingegnere, squadra. Tutti noi abbiamo dovuto alzare l'asticella grazie a lui, per poter competere. Oggi è una giornata incredibile per la squadra. La visione di Lawrence sta prendendo forma con questo nuovo edificio, con Adrian, con Honda. È sicuramente una squadra per il futuro. Per me è un'opportunità incredibile lavorare con Adrian e con queste persone che puoi imparare così tanto. Fa parte della nostra crescita dentro e fuori dalla pista".