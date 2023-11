F1 Abu Dhabi, Verstappen: "Stagione incredibile, sarà difficile ripetere qualcosa di simile"

RED BULL

L'olandese della Red Bull dopo l'ennesimo trionfo ad Abu Dhabi: "Quest'anno ci siamo sicuramente divertiti"

© Getty Images Max Verstappen saluta la stagione 2023 di F1 con l'ennesimo trionfo nel GP conclusivo ad Abu Dhabi: "È stata una stagione incredibile - le parole dell'olandese della Red Bull -. Il giro di rientro è stato emozionante, è stata l'ultima volta seduto in una macchina che mi ha dato tantissimo. Sarà difficile ripetere qualcosa di simile, ma c'è da dire che quest’anno ci siamo sicuramente divertiti".

"Sarà molto difficile avere un'altra stagione come questa, lo sappiamo - ha proseguito il tre volte iridato nella sua analisi -. Però stiamo lavorando duramente per il prossimo anno per avere una macchina molto competitiva ed essere pronti per la battaglia".

RUSSELL: "IL SECONDO POSTO COSTRUTTORI SIGNIFICA TANTISSIMO"

Soddisfatto anche George Russell, che insieme a Lewis Hamilton è riuscito a difendere il secondo posto della Mercedes nel mondiale costruttori dagli attacchi della Ferrari: "Significa tantissimo essersi assicurati la seconda piazza - le parole del britannico -. È stata una stagione davvero impegnativa, ho deluso la squadra un paio di volte in questa stagione, quindi è bello aver contribuito oggi. Alla fine pensavo che Charles mi avrebbe dato una mano per difenderci da Perez, ma gli va dato merito di aver tenuto la situazione pulita. Alla fine era davvero tesa e le gomme stavano cedendo. È un enorme sollievo aver portato la macchina al terzo posto, non posso credere che sia solo il secondo podio dell'anno".