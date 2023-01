F1: a Miami 2023 il paddock sarà all'interno dello stadio

© Getty Images

Diversi importanti cambiamenti sono stati apportati dentro e fuori l'autodromo in vista del GP di Miami di Formula 1 in programma il prossimo 7 maggio. Per l'edizione 2023 sono in lavorazione una serie di aggiornamenti, tra cui l'ampliamento del paddock e il rifacimento del circuito. Un nuovissimo "Team Village" sarà situato all'interno dello stadio. Le hospitality delle dieci scuderie, dove i piloti faranno base durante il weekend, saranno posizionate all'interno dell'Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins, squadra di football americano che partecipa al campionato Nfl.