Esordio del GP Sprint e lancio show della F.1 2022:  a Silverstone tradizione e avvenire sono un cosa sola!

FORMULA 1

Il lungo weekend del decimo appuntamento iridato si aprirà con un evento mediatico che offre un'anteprima sulla Formula Uno che verrà.

di

STEFANO GATTI

È un vero e proprio "ritorno al futuro" quello che attende la Formula Uno questo weekend la Formula Uno a Silverstone. L'autodromo che ha ospitato il primo Gran Premio della storia della Formula Uno stessa... ne segnerà di fatto il lancio in una nuova era. Non solo per il debutto - sperimentale - della "Sprint Qualifying" ma anche - giovedì 15 luglio - per "F1 Begins", l'evento-show che offrirà un'anteprima del nuovo corso, al via alla prossima stagione.

Alla stregua di un vero e proprio workshop, l'evento introdurrà addetti ai lavori ma soprattutto appassionati alle novità del regolamento tecnico destinato ad entrare in vigore nella prossima stagione. Verrà infatti mostrato un modello a grandezza naturale di una monoposto 2022 ed un team di esperti ne illustrerà le caratteristiche tecniche. Si tratterà naturalmente di un evento streaming, accessibile sul sito ufficiale della F.1 e sui suoi canali You Tube e Facebook. L'appuntamento è fissato per le ore 16.00 (italiane) di giovedì 15 luglio.

2022 CAR