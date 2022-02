Ecco la AT03 di Gasly e Tsunoda: obiettivo quinto posto tra i Costruttori

La settimana che porta alla presentazione delle nuove Ferrari e Mercedes si apre con il lancio della Alpha Tauri AT03 (ancora spinta dalla power unit Honda) che Pierre Gasly e Yuki Tsunoda guideranno nel Mondiale al via tra poco più di un mese in Bahrain. In vista dei test di Barcellona (23-25 marzo), anche la scuderia nata dalle ceneri della Minardi non ha scoperto le proprie carte, limitandosi ad un filamatoi di lancio suggestivo, all'insegna delle citazioni cinematografiche e del business principale - la moda - del brand Alpha Tauri.