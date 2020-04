Ecclestone: "Bisogna annullare la stagione di F1"

Il campionato di Formula 1 del 2020 dovrebbe essere annullato perché, con la cancellazione di alcuni Gran Premi per il coronavirus, non ci saranno abbastanza gare per incoronare "normalmente" il campione del mondo. Ne è convinto l'ex numero uno del circus, Bernie Ecclestone. "Dovremmo fermare questa stagione e ricominciare l'anno prossimo, perché non vedo come potremmo arrivare ad avere un numero corretto di gare per il campionato", ha detto alla Bbc. Ecclestone papà a 89 anni: che coraggio

Le regole stabiliscono che devono essere completate almeno otto gare per eleggere il vincitore del campionato. E se si riuscisse a far correre gli otto GP e Lewis Hamilton diventasse campione del mondo, eguaglierebbe il record di titoli vinti (7) che appartiene a Michael Schumacher. "Non credo che faccia una grande differenza per Lewis - ha aggiunto Ecclestone - , vincerebbe indipendentemente dal numero di gare. Ma sarebbe terribile se vincesse correndo solo otto gare, non sarebbe un gran campionato".