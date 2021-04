Domenicali: "Spero di avere il GP di Monza con il pubblico"

LE PAROLE

Il presidente F1: "Nessun contatto con il Mugello"

Ancora niente pubblico a Imola per il secondo GP, ma ora anche la F1 dopo l'apertura per Euro 2020 chiede i tifosi. Lo fa per voce del presidente Stefano Domenicali: "L'assenza di pubblico è il grande rammarico. Sono convinto che la gente sarebbe corsa al GP. La pandemia ci priva di tanto, anche della passione da condividere sugli spalti".

Sulla possibilità di avere il pubblico per il GP di Monza, l'ex team principal della Ferrari ha detto: "Lo auspico, dipende dal cambio di passo in tema di vaccinazioni. Ci sono Paesi che si stanno muovendo per aprire al pubblico gli eventi sportivi. Speriamo a settembre di avere un contatto col pubblico, se non totale almeno parziale".

Da capo della F1 ha in agenda la sperimentazione della gara di qualifica del sabato. "Dobbiamo solamente aspettare i passaggi formali in F1 Commission e Consiglio Mondiale. Ma si farà. Silverstone, Monza e Interlagos? Sì, la sperimenteremo in quelle tre corse", ha detto a La Gazzetta dello Sport.

Il calendario è legato all'andamento della pandemia, recuperata Imola si spera anche per il Mugello. "Debbo dire la verità, con il Mugello non ci sono state discussioni. L'anno scorso ha costituito un evento molto particolare, si festeggiavano i 1000 GP della Ferrari, c'era stato un allineamento dei pianeti", ha detto Domenicali.