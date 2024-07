Charles Leclerc global ambassador di Peroni Nastro Azzurro 0.0%

l'accordo

Il pilota Ferrari sarà protagonista di una campagna che esplorerà lo stile di vita italiano che si rfilette a livello globale

© Ufficio Stampa Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il marchio di birra italiana super-premium di Asahi Europe & International, ha annunciato una partnership pluriennale con Charles Leclerc. In qualità di primo brand ambassador globale di Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il pilota Ferrari sarà il protagonista della nuova campagna "da 0.0% a 100%", che celebra il gusto unico e la filosofia del marchio "Vivi Ogni Momento". Paolo Lanzarotti, amministratore delegato di Asahi Europe & International, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi di lanciare oggi la nostra nuova partnership globale con Charles Leclerc. Charles, stimato pilota della Scuderia Ferrari HP e simbolo culturale di stile innato, è un partner perfetto per Peroni Nastro Azzurro 0.0% e siamo entusiasti di dargli il benvenuto nella nostra famiglia". La campagna "da 0.0% a 100%" con protagonista Charles Leclerc, esplorerà lo stile di vita italiano che si riflette a livello globale, ed è sinonimo di “Vivi Ogni Momento” con gioia e passione proprio come fanno gli italiani.

"La partnership con Peroni Nastro Azzurro 0.0% è qualcosa di cui sono molto orgoglioso. È un marchio che amo e il suo 'Vivi ogni momento' è molto in linea col mio modo di affrontare la vita sia in pista che fuori. In quanto pilota Ferrari e monegasco, l'Italia è un luogo molto importante per me. Non vedo l'ora di mostrare ai fan come vivere ogni momento" le parole di Leclerc.