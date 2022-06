Carriere parallele... ma non troppo: Max&Carlos 150, dal debutto di Melbourne al podio di Montreal

GEMELLI... DIVERSI

Sette anni fa il ferrarista ed il campione in carica sono stati compagni di squadra alla Toro Rosso nella loro stagione del debutto.

Hanno esordito entrambi a Melbourne nel 2015 sulla Toro Rosso ed a Montreal Max Verstappen e Carlos Sainz hanno festeggiato insieme sul podio il loro 150esimo Gran Premio in Formula Uno. Lo hanno fatto confrontandosi a distanza (anche se minima, a tiro di DRS) per la vittoria negli ultimi dieci giri della nona tappa del Mondiale. Per il ferrarista - è arcinoto - si sarebbe trattato del primo successo nella massima formula, invece sulla linea del traguardo è stato il campione in carica a mettere a segno il sesto successo stagionale ed il 26esimo in carriera: uno in più di Lauda e Clark, solo uno in meno di Stewart, già nel mirino. Eppure sette anni fa a Melbourne le premesse erano state diverse. © Getty Images1-6

Entrambi al debutto nel Mondiale al volante della Toro Rosso STR10, sette anni fa Carlos e Max si erano messi in evidenza in qualifica tra il viali dell'Albert Park di Melbourne ed era stato il futuro ferrarista ad avere la meglio, "staccando" l'ottavo tempo e la quarta fila a fianco di Daniel Ricciardo con la sorella maggiore Red Bull, mentre Max aveva dovuto accontentarsi del dodicesimo tempo e quindi della sesta fila a fianco dell'ormai dimenticato brasiliano Felipe Nasr con la Sauber-Ferrari.

© Getty Images

In gara poi l'olandese non era andato oltre l'undicesimo giro, tradito dal V6 turbo Renault, lo spagnolo invece aveva portato la sua monoposto fino al traguardo, classificandosi nono. Solo che, a quei primi due punti iridati, Carlos ne avrebbe aggiunti solo altri 16 nel corso del Mondiale (chiudendo la stagione d'esordio in quindicesima posizione). Max lo avrebbe più che... doppiato, totalizzandone 49 e classificandosi dodicesimo, sfiorando due volte il podio (quarto a Budapest ed Austin), a fronte di un settimo posto in Texas come "picco" stagionale di Carlos.

Nel 2016 poi Sainz e Verstappen iniziarono il Mondiale ancora insieme, prima dello scambio "alla pari" (beh, mica tanto) di Barcellona tra Max e Daniil Kvyat, con il russo "degradato" da Red Bull a Toro Rosso e Max vincitore all'esordio con RB nel GP di Spagna. Exploit che Sainz (rimasto in Toro Rosso fino al 2017, passando nel finale di stagione alla Renault) sta appunto ancora "impazientemente" inseguendo.

© Getty Images

Il resto è storia. Nel senso che Verstappen - sette anni dopo - è già entrato nella storia della Formula Uno, mentre Sainz deve ancora trovare la propria collocazione nella stessa. Questione di talento puro e di predestinazione, molto prima che di differenti opportunità. Tanto è vero che l'olandese sta mettendo solide fondamenta alla sua candidatura al bis iridato, laddove Carlos si dice pronto a giurare fedeltà alla causa ferrarista, almeno per quest'anno affidata alle chances del suo compagno di squadra Leclerc di reagire e di provare ad arginare l'attuale stato di grazia (e la fuga in classifica) del rivale numero uno.

Resta però in qualche modo significativo che in Canada Max e Carlos abbiano festeggiato insieme sul podio (il quarto in comune nel 2022) un anniversario "tondo": quello del 150esimo GP di entrambi, appunto. Tondo ma non proprio perfetto e "giottesco". Due anni fa a Spa-Francorchamps infatti Carlos non riuscì a prendere il via, tradito nei giri di schieramento dalla power unit Renault della sua McLaren.