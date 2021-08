Budapest: autoscontro al via, Ocon vince il suo primo GP,  Vettel 2°, Hamilton rimonta fino al podio

Primo successo in Formula Uno per Esteban Ocon che con la sua Alpine precede al traguardo Sebastian Vettel (Aston Martin) e Lewis Hamilton, autore di un forcing finale che permette al sette volte iridato di mettersi alle spalle Carlos Sainz e Fernando Alonso. Verstappen (decimo) perde la leadership del Mondiale a causa dei danni riportati nell'incidente multiplo al via, provocato dal tamponamento di Valtteri Bottas a Lando Norris, nel quale Charles Leclerc viene eliminato da un attacco kamikaze di Lance Stroll.