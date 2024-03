Bearman ci ha preso gusto: di nuovo in pista con la Ferrari a Fiorano

© Getty Images

Di nuovo al volante della Ferrari, a tre soli giorni dal Gran Premio dell'Arabia Saudita che lo ha visto esordire in Formula Uno con il settimo posto e sei punti iridati della carriera. Oliver Bearman in pista a Fiorano con la Rossa: in questo caso la F1-75, in pratica la "nonna" della SF-24 che il giovane talento di Chelmsford ha guidato sabato e domenica sul circuito della Corniche di Jeddah. Si tratta di un test che era già in programma ma che al tempo stesso permette al quasi diciannovenne Oliver di tenersi in allenamento nel caso Carls Sainz (operato d'appendicite sabato scorso) non dovesse essere "fit" per il weekend del Gran Premio d'Australia, da venerdì 22 a domenica 24 marzo sul circuito ricavato sui viali perimetrali dell'Albert Park di Melbourne. Rispetto alla SF-24 portata in pista a partire dal terzo turno di prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita, sul circuito Ferrari di Fiorano, da regolamento-test Oliver deve... accontentarsi di guidare la monoposto utilizzata da Leclerc e Sainz nel Mondiale del 2022, il primo però del nuovo regolamento tecnico e quindi molto attuale.