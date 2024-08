Autodromo di Monza: un monumento in memoria di Alboreto

svelato durante il GP

Svelato alla vigilia del GP d'Italia: si trova a lato del paddock

© Aci Dopo la curva Parabolica intitolata a suo nome nel 2021, l'Autodromo di Monza ha voluto ricordare ancora Michele Alboreto (scomparso nel 2001) ancora con un monumento speciale. L'opera è stata svelata alla vigilia del GP d'Italia di Formula 1 e si trova nei pressi del paddock. Alla cerimonia erano presenti Nadia e Noemi Alboreto, moglie e figlia di Michele, il sottosegretario al Mef, Federico Freni, il presidente di ACI, Angelo Sticchi Damiani, il presidente del Consiglio Regionale Lombardia, Federico Romani, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, il presidente di Sias, Giuseppe Redaelli e l’autore dell’opera, Lorenzo Martinoli.

Il monumento rappresenta il casco di Alboreto con i suoi colori, sezionato in modo da creare una sorta di effetto scia colorata di rosso e il celebre 27 in bianco. Lungo 10 metri e alto 2 è realizzato in acciaio da 5 mm di spessore. “Michele Alboreto é stato un grandissimo pilota, un eccellente manager sportivo, un mio collega come vice presidente della CSAI e ne ho potuto conoscere personalmente il valore – ha spiegato il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani - . Nel 2021 gli abbiamo intitolato la curva Parabolica, ora curva Alboreto, e oggi siamo qui per mostrare a tutti un'opera realizzata in suo onore”.