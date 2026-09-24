Antonelli: "Perso tanto tempo, poi un buon recupero"

"È stata una giornata piuttosto compromessa a causa del problema idraulico che abbiamo incontrato, che ci ha fatto perdere tanti giri in pista sia in FP1 che in FP2. Stiamo ancora cercando di capire esattamente cosa abbia causato il problema, ma il team ha fatto un ottimo lavoro nell'indagare e - come misura di sicurezza - abbiamo cambiato la power unit per tornare in pista e completare il programma di lavoro. Abbiamo cercato di fare il massimo con quello che avevamo. Abbiamo perso tanti giri nel primo turno di prove libere e poi ancora una ventina di minuti nel secondo turno, il che non è ideale su un circuito cittadino ma nel complesso abbiamo poi fatto un buon recupero. Mi sono sentito bene in macchina. Ci sono alcuni aspetti da migliorare ma guardiamo con fiducia alla seconda giornata del weekend. Quando mi sono fermato in pista al mattino ho messo un po' di fretta ai commissari perché i freni stavano andando a fuoco e volevo che usassero rapidamente gli estintori ma per fortuna abbiamo limitati i danni. I commissari hanno fatto quello che potevano".