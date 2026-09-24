F1 AZERBAIJAN

Antonelli: "Perso tanto tempo, poi un buon recupero"

Giornata movimentata a Baku per il leader della classifica generale

di Stefano Gatti
24 Set 2026 - 17:24
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Mercedes subito a carte scoperte nei primi due turni di prove libere del quindicesimo appuntamento stagionale ma se tutto fila liscio per George Russell, altrettanto non può dirsi per Kimi Antonelli che riesce comunque a rimontare e a chiudere la giornata al secondo posto del ranking e promette battaglia per la caccia alla pole position sul circuito cittadino di Baku. Bilancio positivo per Max Verstappen che si piazza tra le Frecce d'Argento e le Ferrari.

ANDREA KIMI ANTONELLI

"È stata una giornata piuttosto compromessa a causa del problema idraulico che abbiamo incontrato, che ci ha fatto perdere tanti giri in pista sia in FP1 che in FP2. Stiamo ancora cercando di capire esattamente cosa abbia causato il problema, ma il team ha fatto un ottimo lavoro nell'indagare e - come misura di sicurezza - abbiamo cambiato la power unit per tornare in pista e completare il programma di lavoro. Abbiamo cercato di fare il massimo con quello che avevamo. Abbiamo perso tanti giri nel primo turno di prove libere e poi ancora una ventina di minuti nel secondo turno, il che non è ideale su un circuito cittadino ma nel complesso abbiamo poi fatto un buon recupero. Mi sono sentito bene in macchina. Ci sono alcuni aspetti da migliorare ma guardiamo con fiducia alla seconda giornata del weekend. Quando mi sono fermato in pista al mattino ho messo un po' di fretta ai commissari perché i freni stavano andando a fuoco e volevo che usassero rapidamente gli estintori ma per fortuna abbiamo limitati i danni. I commissari hanno fatto quello che potevano". 

GEORGE RUSSELL

"È stata una prima giornata positiva. La vettura sembra competitiva sul giro singolo ma il nostro ritmo di gara sembra molto vicino a quello di McLaren e Red Bull. Sono sicuro che il loro ritardo si ridurrà ancora per le qualifiche, quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Nel complesso però è stato un inizio di weekend incoraggiante e una giornata d'apertura solida per la squadra". 

MAX VERSTAPPEN

"È stata una giornata piuttosto buona. Sono abbastanza soddisfatto della macchina. Dobbiamo perfezionare alcune cose e cercare di trovare un po' più performance sul giro, ma in generale è stato un buon inizi. Gli aggiornamenti che si comportano come ci aspettavamo".

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